Câncer no intestino tira a vida do ex-prefeito de Paranaíta Dr. Pedro Miyazima

Bruno Felipe / Da Reportagem

Morreu na madrugada da última sexta-feira 31, o ex-prefeito de Paranaíta Dr. Pedro Hideyo Miyazima. Nascido em 1955, Pedro foi um dos pioneiros do município e atuava como servidor público há vários anos. De 2013 a 2016, ele atuou frente a Administração Municipal de Paranaíta.

Por meio de nota, o atual prefeito Tony Rufatto manifestou a sua solidariedade aos familiares e disse que o Dr. Pedro foi um homem de conduta e caráter ilibado que dedicou sua vida e sua história a cuidar dos paranaitenses. Em respeito à memória de Pedro, foi decretado Luto Oficial de 03 dias e ponto facultativo em algumas repartições públicas de Paranaíta.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, o médico faleceu vítima de um câncer no intestino, mais precisamente no Duodeno (parte inicial do intestino delgado). Ele descobriu a doença há cerca de dois meses e desde então vinha realizando o tratamento e lutando para alcançar a cura. Segundo a assessoria do município de Paranaíta, Pedro estava em Sinop passando por cirurgia, porém, não resistiu ao procedimento. O corpo do servidor chegou ao município de Paranaíta por volta das 09h00 da última sexta-feira 31, e conforme apurado, o velório ocorreu na Câmara Municipal.

Em solidariedade alguns municípios da região também decretaram luto oficial. A Prefeitura de Nova Monte Verde, através da Prefeita Beatriz de Fátima, por exemplo, decretou luto oficial na sexta-feira (31). O enterro do corpo do médico ocorreu por volta das 17h00; Pedro completaria 64 anos.