Fanfarra Municipal de Alta Floresta recebe novos instrumentos

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Fanfarra Municipal de Alta Floresta recebeu esta semana alguns novos instrumentos que foram adquiridos em uma fábrica da cidade de São Paulo. Os instrumentos chegaram ao município na tarde da última quarta-feira 29, e o Diretor de Cultura Kauan Lima disse que foi uma merecida conquista, pois a fanfarra já ganhou diversos títulos, inclusive na última ‘Copa Centro Oeste de Bandas e Fanfarras’ que ocorreu na cidade de Sinop ainda neste mês de agosto.

Ele ressaltou que a aquisição beneficiará outros alunos que eventualmente não puderam participar da Fanfarra devido à falta de material. Agora, segundo Kauan, a fanfarra ficará completa podendo receber ao todo 40 componentes. Ele salientou que os instrumentos foram comprados em outra cidade por conta do preço ser mais acessível. “Chegaram os instrumentos e nós estamos muito felizes porque recentemente a Fanfarra já conquistou mais um título, então estamos muito empolgados porque nossa fanfarra já está sendo solicitada para outros eventos”, disse Kauan em entrevista ao Jornal O Diário.

Foram adquiridos 5 novos instrumentos, sendo duas cornetas, dois cornetões 1 válvula, além de um par de pratos. Também foram adquiridos Peles, baquetas de surdo, de bumbo e baquetas para caixa. Conforme Kauan explicou para a reportagem, a aquisição dos instrumentos é de bastante relevância já que contribuirá muito em relação a qualidade musical. “Agora com os instrumentos novos vai suprir as vagas e nossa fanfarra ficará completa com toda a elegância que ela merece”, assentiu Kauan. Vale lembrar que as crianças irão inaugurar os novos instrumentos no Campeonato Estadual que ocorrerá em novembro na capital Cuiabá, por conta disso, Kauan ressaltou que o regente Valmir Teixeira já começou a realizar os ensaios, que são primordiais para uma boa apresentação.