Empresários recebem Certificado de Responsabilidade Social por contribuir no atendimento da Casa Lar

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã de ontem, quinta-feira 30, uma cerimônia para a entrega do Certificado de Responsabilidade Social a empresas parceiras do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em Alta Floresta. A solenidade aconteceu no Centro de Convivência do Idoso, localizado ao lado do Ginásio de Esportes e contou com a presença dos funcionários que atuam na Secretaria Municipal de Assistência Social, além de representantes da Câmara, alguns secretários e também os empresários parceiros.

A Secretária de Assistência Social, Luzmaia Quixabeira, disse em entrevista ao Jornal O Diário que o mecanismo de suporte foi iniciado há alguns anos e a solenidade foi uma forma de homenagear os empresários que sempre colaboram, principalmente, aos adolescentes que residem na Casa Lar. Atualmente existem 07 adolescentes que foram retirados de alguma situação de vulnerabilidade e encaminhados à Casa; a equipe de profissionais capacitados incluindo desde médicos, psicólogos e cuidadores, ficam responsáveis pelo assistencialismo dos menores, onde são trabalhadas atividades ocupacionais e psicopedagógicas através do CRAS E CREAS de Alta Floresta “A proposta foi muito bem aceita pelos empresários e agora na nova coordenação eles tiveram a ideia de poder estar homenageando essas pessoas, uma forma de dizermos ‘muito obrigado’ em nome do poder público e dos adolescentes que são beneficiados”, disse Luzmaia em entrevista ao Jornal O Diário.

Para a reportagem, a Assistente Social da Alta Complexidade de Alta Floresta, Lilian Barreto, disse que a rotina dos adolescentes é intensa, pois muitos deles realizam atividades durante todo o dia e graças as parcerias dos empresários homenageados, os adolescentes podem ir à lugares especiais como comer em algum restaurante diferente, por exemplo. Conforme ela salientou, o objetivo da Casa é oferecer assistência aos adolescentes violados e junto a isso encontrar um novo lar para eles. “Porque o objetivo é que esses adolescentes venham, sejam trabalhados, fortalecidos para retornar aos seus familiares” explicou Luzmaia.

Ao todo 15 empresas ganharam o certificado. “Foi um momento de agradecer, de mostrar o nosso carinho e dizer o quanto eles são importantes para que o nosso trabalho seja bem desenvolvido”, disse Lilian em entrevista ao Jornal O Diário.