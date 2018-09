Em menos de três dias após ser pintada Secretaria ‘apaga’ nova faixa de pedestres

Bruno Felipe / Da Reportagem

Há menos de três dias a faixa de pedestres instalada em frente ao Centro Comercial de Alta Floresta já foi “apagada”. Alguns internautas relataram a indignação nas redes sociais e a reportagem do Jornal O Diário se deslocou até o local onde constatamos que a referida faixa foi ‘limpa’, sendo que ainda havia restos do produto utilizado na via. Nossa reportagem apurou que a retirada da faixa foi realizada pela própria administração pública, sendo que o motivo estaria vinculado a reclamações de alguns comerciantes que indagaram do porquê apenas naquele local a faixa foi instalada.

Chegamos a falar com o secretário responsável pela pasta de Trânsito, Transporte e Segurança Eloi de Almeida, mas fomos orientados (por algum motivo) a procurar o Secretário de Assuntos Estratégicos Reinaldo de Souza (conhecido como Lau da Rodoviária), porém, até o fechamento desta matéria não conseguimos resposta. A intensão da Secretaria era apenas fazer uma experiência no local, já que muitos transeuntes haviam reclamado do movimento intenso de veículos, principalmente em horários de ‘pico’. Ocorre que, no dia seguinte após a implantação da faixa, alguns abalroamentos foram registrados no exato local, sendo atribuído ao fato de ainda não existir sinalização alertando sobre a presença da faixa no local.

As informações apuradas dão conta que a faixa deixará de existir definitivamente naquele local, mas as expectativas são de construir novas faixas de pedestres no centro da cidade e repintar as que já estão com a tintura velha. Pelas redes sociais, muitos internautas relataram que a obra foi apenas mais um gasto de dinheiro público que foi ‘para o ralo’.