É NESTE DOMINGO! 6º Leilão em prol ao Hospital de Câncer de MT será realizado no Tatersal da Alta Leilões

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado neste domingo, 02 de setembro, o 6º Leilão Beneficente Para Salvar Vidas do Hospital de Câncer do Mato Grosso. Em entrevista exclusiva para o Jornal O Diário, o presidente do Leilão, Márcio Fagundes, disse que as expectativas são as melhores possíveis já que é pelo sexto ano consecutivo que o leilão é realizado no município e segundo ele, está tendo uma boa aceitação por todos os altaflorestenses. Nesta edição, o evento ocorrerá nas dependências do Tatersal da Alta Leilões a partir das 11h00.

O Leilão é promovido em parceria com a Associação Altaflorestense de Combate ao Câncer (AACC) e além de contribuir com o HCanMT, a AACC também destina 5% da renda do leilão para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e ao Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA) de Alta Floresta. Conforme Márcio salientou, as arrecadações dos animais superaram a do ano passado e as expectativas são de também ultrapassar a meta de recurso alcançado no ano passado. “Está aberto a toda a população, todos que quiseram ir o almoço é grátis, só paga a bebida; e o bar será revertido toda a renda para a APAE”, informou Márcio em entrevista ao Jornal O Diário.

Vale ressaltar que todo o recurso adquirido será destinado para a manutenção do HCanMT e durante o evento serão leiloados animais como gado, equinos e suínos, veículos, eletrodomésticos, joias e outros objetos de valor.