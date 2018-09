Com a proposta de policiamento mais ostensivo, operação ‘Bairro Seguro’ é deflagrada em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi lançada na manhã de ontem, quinta-feira 30, no Centro Cultural Helena da Riva (popularmente conhecido como ‘Praça do Avião’), a Operação Integrada Bairro Seguro, com o intuito de reforçar as atividades de segurança pública nos municípios da 9° Região Integrada de Segurança Pública (RISP).

De acordo com informações da Polícia Militar, os trabalhos serão de reforço através de rondas pelos bairros de Alta Floresta, onde o foco será no combate ao tráfico de drogas e também no sentido de evitar roubos e furtos na região.

Utilizando-se da integração entre os diversos órgãos para incrementar a sensação de segurança da comunidade, a 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar através do 8º Batalhão e 9º Comando Regional e também a Polícia Judiciária Civil deflagraram a citada operação, contando com o aparado de 15 policiais militares, 12 bombeiros militares e 4 policiais civis.

O lançamento foi realizado na cidade sede (Alta Floresta), porém, todos os municípios do estado estarão envolvidos, sendo que alguns deles como em Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes e Paranaíta receberão reforços de 8 policiais militares.

Além disso, algumas atividades integradas com o reforço da PJC e emprego do efetivo local em Colíder, também serão desenvolvidas. Conforme divulgado pela assessoria da PM, o reforço foi direcionado de forma que os municípios mais afastados da sede fossem atendidos da melhor maneira possível, além de também potencializar o policiamento nas cidades maiores como em Alta Floresta e Colíder. As ações começaram ontem (30/08) e encerrarão hoje, sexta-feira 31. Conforme apurado pela reportagem, os soldados do Corpo de Bombeiros irão atuar de forma totalmente integrada com a PM e PJC, realizando o acionamento da PM em casos de acidentes ocasionados por condutores infratores, por exemplo, propiciando para que a criminalidade seja combatida de forma mais eficiente. (Com informações Assessoria PM)