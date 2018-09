“Centro Cultural Helena da Riva” e “Teatro Agostinho Bizinoto”: Homenagens acontecerão hoje

Bruno Felipe / Da Reportagem

Acontecerá hoje (31/08), a partir das 19h30, um ato público de oficialização do nome do Centro Cultural que passará a se denominar “Centro Cultural Helena da Riva”, bem como o próprio teatro do espaço que será denominado de “Teatro Agostinho Bizinoto”. O diretor de Cultura Kauan Lima reforçou o convite para toda a comunidade prestigiarem o evento e durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, ele disse que a cerimônia contará com atrações mais do que especiais, o que fará com o que o evento fique marcado na história do município.

“Uma honra maravilhosa, estou muito feliz de estar participando desta homenagem (…) Está todo mundo convidado, pode trazer a família, os amigos, vai ter espaço e cadeira para todos, vai ser muito bacana e teremos uma superestrutura para fazermos um evento bem legal”, concluiu Kauan.