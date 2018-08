Rotarianos auxiliam na campanha de Vacinação contra a Polio e o Sarampo nas Comunidades Rurais

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último final de semana a Secretaria Municipal de Saúde realizou o dia ‘D’ de vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite nas Comunidades Rurais localizadas no município de Alta Floresta. Na ocasião, foram vacinadas crianças de 1 a 5 anos e além das equipes técnicas formadas por enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde do município, a família do Rotary também participou da ação com o intuito de levar as vacinas até as comunidades mais distantes para que assim pudessem atingir ao menos 95% das crianças. De acordo com os integrantes do Rotary o resultado foi positivo já que o número de crianças atingidas foi grande, bem como os adultos que não estavam em dia com as vacinações.

A ação aconteceu nas comunidades da Pista do Cabeça, Jacaminho, Ourolânda, Ouro Verde, Rio Verde, Santa Lucia, Mundo Novo, Ramal do Mogno, Alvorada e Santa Rita. “Quero aqui deixar meus agradecimentos e parabenizar todos os companheiros do Rotary que se colocaram à disposição para mais um ato de Dar de Si antes de pensar em Si”, declarou a presidente do Rotary Club Alta Floresta-Centro Eudes de Carli.

Para a ação, a família rotária se reuniu em onze veículos e junto com os agentes de saúde partiram para as comunidades. Eudes explicou que a participação do Rotary nas campanhas de vacinação principalmente em relação a poliomielite vem de muitos anos, sendo que neste ano o programa de combate à doença (denominado ‘Polio Plus’) desenvolvido pelo próprio Rotary comemora 33 anos de atividade. Ela salientou que em 13 de outubro de 2000 um fato histórico e talvez um dos mais significativos marcou a família rotária, nesta data houve a comemoração oficial dos dez anos do Brasil sem a Poliomielite.