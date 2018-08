Helena da Riva e Agostinho Bizinoto serão homenageados na próxima sexta-feira 31 na Praça da Cultura

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na próxima sexta-feira 31/08, a partir das 19h00, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer irá promover uma solenidade mais do que especial na Praça da Cultura. O evento está sendo organizado, pois neste dia o Espaço Cultural receberá a denominação de Helena Da Riva, bem como o Teatro do espaço que receberá a denominação de Agostinho Bizinoto. De acordo com o diretor de Cultura Kauan Lima, as homenagens são mais do que justas já que Helena foi esposa do pioneiro Ariosto da Riva e Agostinho foi um dos artistas que idealizaram o projeto para que o Centro Cultural pudesse ser construído.

Kauan disse que todos os artistas municipais estão envolvidos na celebração e no dia muitas apresentações irão animar o público presente. Segundo ele, haverá exposição de discos de vinil, artes em tela, apresentações artísticas de músicas, danças e até mesmo teatro, além de todo o demonstrativo de linha sobre a carreira dos homenageados. “Vai ser muito bacana e é importante a população vir e prestigiar e para quem não conhece saber um pouco mais da história de Agostinho Bizinoto, se bem que são poucos que não conhecem a história dele, pois para nós foi um gênio na cultura que criou tantos festivais”, disse Kauan em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com a parlamentar Elisa Gomes (PDT) a homenagem para Helena se faz jus já que em 2003 quando a área foi doada para o Centro Cultural, um vereador da época fez uma indicação na Câmara de que quando fosse construído o Centro deveria receber o nome de Helena da Riva. “E nós quando buscamos a lei para denominar o nome do Agostinho vimos que o Centro Cultural já era denominado, por isso nós estamos denominando o teatro com o nome dele, então eu acredito que vai ser um momento muito importante que vai homenagear duas pessoas importantíssimas para o município”, disse Elisa em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Vale ressaltar que a parlamentar foi responsável pela implantação do PL que denomina o nome do teatro da Praça da Cultura para Teatro Agostinho Bizinoto. O diretor de Cultura Kauan, bem como a parlamentar Elisa estendem o convite a toda a população de Alta Floresta para prestigiarem o evento.