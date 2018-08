Empresários e psicólogos recebem homenagem na Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última terça-feira 28, foram aprovadas por unanimidade três Moções de Congratulações. Moção é uma proposição legislativa que oportuniza a Câmara aplaudir ou repudiar todo e qualquer ato ou omissão do Poder Público em todas as esferas; lembrando que não se deve confundir com requerimentos para voto de aplauso ou de censura, pois a Moção deve expressar o sentimento de toda a Casa Legislativa, por isso, aprovada pelo Plenário.

No dia 27 de agosto é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Psicólogo e pensando nisso, a vereadora Aparecida Sicuto (PMDB) concebeu uma Moção para algumas psicólogas que atuam no município de Alta Floresta há vários anos. Segundo a parlamentar, o psicólogo é indispensável em muitos setores. “É uma pequena homenagem que eu pude estar fazendo pelo belo trabalho que vocês desempenham no dia-a-dia para a nossa sociedade”, disse Cida durante seu pronunciamento.

A Moção 033/2018 foi entregue para a empresa COMAGRAN pelo investimento e pela inauguração de franquia no município de Alta Floresta. De acordo com o parlamentar Charles Miranda (PSD), autor da moção, a empresa trabalha no mercado atacadista e varejista de peças de motores, compressores e equipamentos e assessórios para soldagem, além de equipamentos industriais. “A gente tem o direito de ter produtos bons aqui, de qualidade, com bons prazos de pagamento e agradeço ao grupo pelo investimento no município”, disse Charles durante sua fala na tribuna.

A Moção 032/2018 homenageou a empresária Simone Pereira pelo investimento comercial no ramo de combustíveis e recentemente no mercado de venda de produtos femininos no município de Alta Floresta. “A gente sabe que trazer uma franquia para o município não é fácil, mas você reinaugurou a loja porque acredita em Alta Floresta”, disse Charles à empresária durante sua fala na tribuna.