APAE de Alta Floresta recebe automóvel através de convênio com a Justiça do Trabalho

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta recebeu recentemente um novo veículo que irá ajudar no atendimento as crianças da instituição. De acordo com a diretora Adriana Moura, um projeto foi realizado e encaminhado para a Justiça do Trabalho e mais uma vez a unidade foi contemplada. Segundo Adriana, além do automóvel foram adquiridos também novas cadeiras para o refeitório e armários de aço para as salas de aula.

O automóvel de marca Fiat e modelo Doblo já está sendo utilizado para ao atendimento dos alunos. “É muito vantajoso a gente estar sempre em parceira com os órgãos e conseguir os projetos, porque a gente fala que estamos aqui por conta dos alunos e eles merecem o nosso respeito”, disse Adriana em entrevista ao Jornal O Diário.

Atualmente a instituição funciona com o apoio do município e com uma contrapartida do Estado, sendo que parte dos funcionários são contratados pelos dois poderes, porém, existem ainda os chamados ‘Associados’ que são voluntários e realizam a doação de alimentos, roupas e até dinheiro em espécie mensalmente para a instituição. “É doação de toda a comunidade que mantém a escola mesmo”, salientou Adriana em entrevista ao Jornal O Diário.