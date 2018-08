Alunos da APAE de Alta Floresta finalizam ‘Semana Excepcional’

Bruno Felipe / Da Reportagem

O último dia de celebração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla encerrou ontem (28/08) e segundo a diretora da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Alta Floresta, Adriana Moura, todo o cronograma previsto foi realizado com sucesso. O objetivo da Semana é de levar os debates para a sociedade em relação ao dever da igualdade e da inclusão, sendo trabalhadas durante a semana atividades voltadas com esse sentido.

A ‘Semana Excepcional’ começou na terça-feira 21, com um delicioso almoço servido na Churrascaria Cambalacho e logo após, as crianças puderam se deliciar com os picolés servidos gratuitamente através da sorveteria Sabor e Vida. Na quarta-feira (22/08) o almoço foi no restaurante Paolla. Na quinta-feira (23/08) as crianças tomaram o Café da manhã na instituição e logo após participaram de um Momento de Oração e Louvor com a Juíza Dr. Janaina Dezanetti; as crianças almoçaram na APAE e no período vespertino ocorreu a ‘Tarde Dançante’ no Alambique. Segundo Adriana, momento de muita alegria que colocou todos para dançar, inclusive os próprios funcionários.

Já na sexta-feira (24/08), as crianças se deslocaram até o município de Carlinda onde os responsáveis da Chácara do Schmitt serviram um almoço para todas as crianças. Adriana ressaltou que esta é a terceira vez que a Chácara doa o almoço para a APAE, sendo que além disso, neste dia, a APAE do município de Apiacás uniu-se com os estudantes de Alta Floresta durante a tarde recreativa e muitos alunos promoveram apresentações artísticas.

No início da semana ocorreu uma confraternização com o CRAS Conviver na própria unidade e a tarde foi de recreação com atividades extra-sensoriais (que estimula a coordenação motora). Ontem (28/08), os alunos se divertiram no Cinema assistindo ao filme ‘Os Incríveis’. “A Semana foi perfeita, as crianças adoram e eles esperam a Semana com todo o entusiasmo, eles participam e os pais fazem com que eles participam de todas as atividades até porque é isso que a gente busca a inclusão de todos eles”, disse Adriana em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.