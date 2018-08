Nova faixa de pedestres é pintada na AV. Ariosto da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Alta Floresta pintou uma nova faixa de pedestres no centro do município e desta vez, a faixa foi pintada em frente ao Centro Comercial, local de grande fluxo de motoristas e motociclistas, bem como dos próprios pedestres que frequentemente realizam a travessia de forma perigosa.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, a pintura da nova faixa foi um pedido da própria população que viu a necessidade de implantação da faixa a muito tempo já que a dificuldade enfrentada pela comunidade era evidente. Agora, além das faixas existentes próximas a Igreja Matriz e em frente à Câmara Municipal, os altaflorestenses poderão atravessar a Avenida Ariosto da Riva, segura e tranquilamente, pela nova faixa pintada em frente ao Centro Comercial. Além disso, de acordo com as informações levantadas pela reportagem, todas as faixas ao longo da extensão do grande centro do município ganharão nova pintura.