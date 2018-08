Manifesto pela não violência contra a mulher é realizado em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no final da tarde de ontem 27, um manifesto promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) com o objetivo de conscientizar a população a respeito da violência contra a mulher. De acordo com a presidente do Conselho, Ilmarli Teixeira, o ato buscou levar uma maior visibilidade do Conselho e também levantar questões e ações para beneficiar e trazer segurança para a mulher. Segundo Ilmarli, o índice de violência contra as mulheres aumentou consideravelmente tanto no Brasil quanto no próprio município de Alta Floresta e para mudar este panorama, segundo ela, é preciso fomentar políticas públicas com maior efetividade. “É preciso que a gente dê um basta e que possamos trabalhar para mostrar para a sociedade que nós mulheres ocupamos hoje um espaço diferencial e que tenhamos o devido respeito, inclusive como classe trabalhadora”, disse Ilmarli em entrevista ao Jornal O Diário. Conforme ela explicou, a ação promovida foi mínima, mas que só obteve êxito com a participação de toda a comunidade.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou todo o ato que ocorreu no semáforo localizado em frente à Câmara Municipal e contou com a presença de representantes do Conselho e da Câmara, que unidos estenderam uma faixa com os dizeres “Diga Não à Violência Contra a Mulher”, além de cartazes informativos.

Conforme o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) explicou para a reportagem, o ato vem para somar com a campanha ‘Agosto Lilás’, mês de conscientização sobre a violência contra a mulher que envolve secretarias municipais e estaduais do país. Para Mequiel, é preciso descontruir esse tipo de comportamento (machista e opressor) que infelizmente ainda permanece na atual sociedade. “A gente fica muito triste porque é uma coisa que não é aceitável, então nesse sentido o ato é uma parte da representação desse processo e desse reclame do Conselho e das demais entidades que estão apoiando”, disse ele.

O CMDM foi criado através de um Projeto de Lei instituído na Câmara de autoria da parlamentar Elisa Gomes. Segundo ela, o ato público foi de extrema importância, pois fortaleceu ainda mais as atividades que o Conselho realiza no ponto de vista de conscientização. “Eu fico extremamente feliz de ver as mulheres unidas lutando pelo nosso direito, em defesa de todas as mulheres do nosso município”, disse ela em entrevista ao Jornal O Diário. Vale ressaltar que a vereadora também foi responsável pela implantação da Semana Municipal pela Não Violência Contra a Mulher que será promovida no mês de novembro deste ano.

A presidente do Conselho, Ilmarli, ressaltou que a violência contra a mulher pode ocorrer de várias formas, seja ela física, sexual ou até mesmo mental, por isso, a denúncia deve existir em todos os casos em que houver essas violações.