Secitec de Alta Floresta abre vagas para dois novos cursos de curta duração

Bruno Felipe / Da Reportagem

A unidade da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) de Alta Floresta irá abrir nesta segunda-feira 27, 65 vagas para dois novos cursos de pouca duração. Um deles é o curso livre de ‘Argumentação e Técnica de Exposição Oral’ para o qual estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo que a carga horária será de apenas 80 horas; as aulas neste curso ocorrerão nas terças, quartas e quintas-feiras no período das 07h00 às 22h00. O outro curso é de Formação Inicial e Continuada (FIC) em ‘Agente de Gestão de Resíduos Sólidos’, neste, 35 vagas serão ofertadas e a carga horária será um pouco maior, de 240 horas.

Conforme a Coordenadora de Desenvolvimento Educacional Jansle Ferreira explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o curso de ‘Argumentação’ é destinado a quaisquer profissionais, principalmente aos comunicadores e/ou estudantes de jornalismo, já que o curso irá fomentar o aprendizado na questão de expressão linguística e na forma de expor o conteúdo escrito. Neste curso os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, uma justificativa em forma de texto dizendo o porquê do interesse do curso. Já o curso de ‘Gestão em Resíduos’, segundo ela, é destinado aos profissionais ambientalistas. Neste, a coordenadora salientou que as vagas serão preenchidas pela ordem de registro da inscrição.

Os interessados no curso de ‘Argumentação’ devem se inscrever no período de 27 a 30 de agosto direto na unidade que está localizada na travessa Sandra Murata, próxima a Praça da Cultura, para o curso de ‘Gestão em Resíduos’ o prazo se estenderá até o dia 06 de setembro. Para quaisquer dúvidas o edital de publicação está fixado no mural da unidade.

O período de matriculas ocorrerá nos dias 04 a 06 de setembro, sendo que no dia 04 haverá a divulgação do resultado da análise feita pela banca avaliadora em relação ao curso de ‘Argumentação’. A previsão é de que as aulas iniciem no dia 10 de setembro. “Nós estamos abrindo esses cursos para a população que queira se atualizar, que queira buscar um certificado a mais e a ideia é que venha novos cursos futuramente”, disse Jansle em entrevista ao Jornal O Diário.