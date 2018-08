Atlética praga realizará nesta semana campanha de doação de sangue

Kariny Santos / Da Reportagem

A Associação Atlética Acadêmica Praga da Universidade de Mato Grosso (Unemat) – Campus Alta Floresta, realizará na próxima semana nos dias 28 e 29 de agosto a terceira edição da campanha de doação de sangue, por parte dos alunos dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, que integram a Atlética.

Conforme o presidente da atlética Heitor Grande a expectativa entorno do evento é grande uma vez que a cada edição o número de doadores vem crescendo. As doações como em todas as edições anteriores está sendo realizada com o objetivo de suprir o déficit que hoje a Unidade de coleta e transfusão de sangue – UCT tem passado.

Os acadêmicos convocam toda à população de Alta Floresta para participar e estarem indo das 07:00 às 18:00 no prédio da UCT anexo ao Hospital Regional Albert Sabin para participar e estarem doando.

Para doar sangue alguns requisitos básicos devem ser respeitados, como estar acima de 50kg, ser maior de 18 anos, sendo que, menores de idade até 16 anos apenas poderão realizar a doação acompanhados dos pais e com a assinatura de termo de responsabilidade; estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas, além de não ter ingerido alimentos gordurosos. Ela ressaltou que quem realizou a vacinação contra a influenza, se faz necessário esperar o prazo de 48 horas para poder doar.