UCT de Alta Floresta irá avisar aos doadores de sangue quando sua bolsa for transfundida

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Unidade de Coleta e Transfusão de Alta Floresta (UCT/AF) está com uma novidade desde o começo da semana passada para quem realiza a doação de sangue; trata-se de um mecanismo que avisa ao doador quando sua bolsa de sangue foi doada para a transfusão em algum paciente.

Conforme a enfermeira responsável pela unidade Thaís Tavares informou para a reportagem do Jornal O Diário, a mensagem de que a pessoa acaba de salvar uma vida será enviada direto no número do telefone do doador. Mas ela explicou que o método não é automático como em outras UCTs pelo Brasil, já que a ideia surgiu de uma enfermeira da unidade que decidiu mandar por conta própria a mensagem comunicando os doadores. “As nossas anotações são bem criteriosas então nós temos todas as APAC’s que é a documentação que a gente recebe no paciente para transfusão, e a gente tem anotado o código da bolsa, então pelo sistema nós sabemos de quem que é aquela bolsa, quem foi o doador, então olhamos as bolsas que foram transfundidas e mandamos a mensagem para o doador como forma de agradecimento”, explicou Thais em entrevista ao Jornal O Diário.

Atualmente o estoque de bolsas de sangue está bom, conforme informou Thais, porém, a unidade sempre necessita de doadores com RH- (negativo) já que essa é a tipagem sanguínea mais rara no mundo, o que dificulta a transfusão em um número maior de pessoas. O bioquímico Rafael Carvalho ressaltou para a reportagem que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas já que frequentemente existem pessoas precisando. Além de trabalhar na unidade, Rafael é professor na universidade FADAF e segundo ele, neste ano alguns alunos se reuniram para também ajudar o próximo através da doação de sangue.

Para se tornar um doador a pessoa necessita estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, além disso, a pessoa deve pesar no mínimo 50kg e estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas). Thaís ressaltou que todas as informações são repassadas para o interessado assim que ele chega na unidade, vale lembrar que é necessário apresentar documento original com foto.