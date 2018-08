Emerson Machado continua na presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada durante a 22ª Sessão Ordinária deste ano a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019 e 2020. Duas chapas concorreram nesta eleição, a primeira intitulada ‘Legislativo em Ação IV’ contou com os nomes do vereador Emerson Sais Machado (PMDB) com o cargo de Presidente, o vereador Charles Miranda (PSD) como Vice, Marcos Menin (DEM) como Primeiro Secretário e o vereador Valdecir José dos Santos “Mendonça” (PSC) como Segundo Secretário. A segunda chapa intitulada ‘Legislativo para Todos’ foi composta pelos parlamentares Elói Crestani (PMDB), este concorrendo à Presidência, Demilson Nunes (PSDB) como Vice-Presidente, Mequiel Zacarias (PT) como Primeiro Secretário e por fim a vereadora Elisa Gomes (PDT) como Segunda Secretária.

A Casa de Leis estava cheia nesta terça-feira 21, e a votação ocorreu logo após a leitura da ordem do dia. Sete vereadores votaram na chapa 1 e apenas cinco vereadores votaram na chapa 2, sendo que os votos decisivos foram feitos pelo vereador Dida Pires (PPS), Cidão (PMDB) e Luiz Carlos (PMDB), além disso, o vereador Tuti (PSDB) optou por abster o seu voto. “É uma disputa democrática, uma disputa que vai conduzir a Câmara durante esses dois anos e o único intuito nosso aqui é ajudar o município e em respeito aos dois, são dois amigos, dois companheiros, eu vou abster o meu voto”, explicou o vereador Tuti durante sua fala na tribuna.

A nova mesa será empossada no dia 1 de janeiro de 2019 e para o presidente Emerson a conquista é motivo de muita alegria já que é a terceira vez que ele se torna presidente da mesa. “Quero aqui de coração agradecer aos nobres companheiros que faz parte da chapa, isso para mim é um orgulho e um prazer, não há dívida que fica porque a conversação é muito grande e não é fácil pela terceira vez eu consegui essa eleição, então eu devo isso aos nobres companheiros”, disse Emerson durante sua fala na tribuna.