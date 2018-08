Hospital de Câncer de Mato Grosso inaugura hoje a UTI Pediátrica que atenderá crianças de 0 a 14 anos

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Hospital de Câncer de Mato Grosso irá inaugurar hoje (21/08), a partir das 09h00, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. A Unidade contará com 10 leitos e minimizará a espera pelo atendimento especializado em Mato Grosso. A assessoria de comunicação do hospital, através de nota, convida toda a população e a imprensa geral para acompanhar a solenidade de inauguração que ocorrerá nas dependências do hospital, localizado na Av. Hist. Rubens de Mendonça, 5500 – Sub.Esquina, em Cuiabá – MT. Além de moderno e humanizado, o setor prestará atendimento para crianças de zero a 14 anos.

A UTI foi construída com recursos da campanha do McDia Feliz dos anos de 2014 até 2017 e equipada com o recurso da mesma campanha de 2017, da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), da Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC/MT) e de emendas parlamentares.

É possível que se façam presentes no evento pacientes em tratamento e curados juntamente com suas famílias, o Superintendente do Instituto Ronald Mc Donald’s e criador da campanha nacional do McDia Feliz Chico Neves, a diretoria do Hospital de Câncer e a diretoria das empresas que apoiaram para equipar a UTI.

A Unidade entrará em funcionamento após o credenciamento/habilitação junto ao Ministério da Saúde ou eventual parceria do Governo do Estado. Diversas cidades contam com o auxílio do HCanMT, Alta Floresta, por exemplo, já encaminhou diversos pacientes para a capital e muitos voltaram para casa curados da doença.