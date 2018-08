‘Estímulos’ de educadora altaflorestense incentiva estudantes a melhorar as notas e o comportamento dentro da escola

Bruno Felipe / Da Reportagem

A professora Márcia Larocca entregou na última sexta-feira 17, alguns estímulos aos alunos de sete turmas do 2º Ano da Escola Vitória Furlani da Riva ao qual ela ministra a disciplina de matemática. Conforme a professora explicou para a reportagem, a ação pedagógica vem com o objetivo de estimular os alunos que tiraram nota igual ou superior a 05 na prova bimestral, sendo que a nota máxima chega a até 06; segundo ela, 04 alunos conseguiram gabaritar a prova neste bimestre. Além disso, os alunos que se destacaram ao longo do bimestre também receberam os estímulos que, de acordo com Márcia, serve de incentivo para que o estudante melhore cada vez mais a sua capacidade de aprendizado.

A ideia surgiu no começo do primeiro bimestre e na época, cerca de 19 alunos foram contemplados com os estímulos. Já no segundo bimestre foram aproximadamente 30 alunos, mostrando que além do comportamento, as notas máximas também foram alcançadas por um maior número de alunos. Os estímulos são ‘Kits Pedagógicos’ e cada um contém uma camiseta da instituição, materiais escolares, um pacote de bala de chocolate, um cartão de memória e um livro, sendo que este foi entregue através de sorteio para um único representante das turmas. Além disso, o nome de cada aluno ‘destaque’ e suas respectivas notas foram fixados no mural oficial da escola e também na porta da classe onde estudam.

Márcia disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que todo o material foi adquirido com recurso próprio, sendo que no segundo bimestre houve uma contrapartida da própria gestão escolar. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a entrega dos “prêmios” nesta sexta-feira 17, que ocorreu no refeitório da instituição; alguns estudantes integrantes das demais classes ficaram instigados com a ação promovida pela professora e muitos acharam que a atividade deveria se estender a todas as demais disciplinas e turmas. “A recompensa maior que eu vejo neles é ver eles se dedicando para adquirir o conhecimento, o saber, pois é isso que estamos precisando, estimular os nossos jovens! A gratificação do professor é ver aquele aluno conseguindo aprender”, disse Márcia em entrevista ao Jornal O Diário.