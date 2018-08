‘Ação Saúde’ promovida pelo SIMENORTE atendeu cerca de 80% dos funcionários das empresas filiadas

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (SIMENORTE) realizou no mês de julho e começo do mês de agosto deste ano uma ‘Ação Saúde’ com a realização de exames para a prevenção de doenças como o Diabetes e a Hipertensão, para os colaboradores de todas as empresas filiadas ao sindicato. Conforme divulgado para as filiais, a campanha foi um sucesso. De acordo com a coordenadora da Ação e Secretária Executiva do Simenorte Kátia Danielise, aproximadamente 80% dos funcionários das empresas filiadas receberam o atendimento.

A campanha foi realizada com o apoio do Secitec de Alta Floresta e das Secretarias de Saúde dos seis municípios atendidos, foram eles: Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacas e Alta Floresta. Kátia viajou para os locais de atendimento e fiscalizou de perto a ação das equipes das Secretarias que, em mutirão, realizaram o atendimento de mais de 55 empresas filiadas, todas no período matutino já que os funcionários deveriam estar em jejum.

Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, foram feitos 819 exames nos colaboradores sem ônus para ambos. “É uma coisa pequena, mas muito importante! Importante para o empresário saber que seu funcionário está bem e para o funcionário que tem alguma coisa a gente orientar para tomar providências”, disse a coordenadora em entrevista ao Jornal O Diário.

Kátia ressaltou que foram detectados 11 casos de diabetes avançada e 20 % dos examinados estavam com os índices acima do normal, sendo que houve a orientação para que fizessem exames periódicos para a prevenção.