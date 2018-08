2º Bazar em prol ao garotinho Jether será realizado no dia 8 de setembro

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no dia 08 de setembro a partir das 07h00, o 2º bazar beneficente em prol ao garotinho Jether. O bazar será montando em frente ao Supermercado Kinfuku (Centro) e todo o recurso adquirido será destinado ao tratamento da criança de apenas 03 anos que se afogou na piscina do ‘CTG’ no ano passado; devido ao acidente, Jether ficou com graves sequelas e agora a família busca auxílio para o custeio do tratamento.

Idaline Cruz, idealizadora dos bazares, disse em entrevista ao Jornal O Diário que até a data de realização do bazar estará sendo arrecadado peças de roupas como camisetas, calças e sapatos; os interessados em ajudar podem entrar em contato direto com ela pelo número de telefone 66 9 9224-1467. “Minha expectativa é que seja melhor que o primeiro que fizemos, graças a Deus a população de Alta Floresta sempre ajuda”, disse Idaline.

No primeiro bazar, feito no mês de junho, um montante de R$3.716,00 foi arrecadado e a quantia foi entregue diretamente para a família de Jether. Atualmente, os pais do garotinho estão passando por certos conflitos com a equipe médica que disponibiliza a ‘home care’ (termo que significa “cuidados em casa”), mesmo assim, a luta para melhorar a qualidade da vida do filho continua.

Além do tratamento chamado Hiperbárico, Jether está realizando uma terapia especial com cavalos conhecida como Equoterapia; neste método, o menino estimula os movimentos dos membros e reforça o equilíbrio, sendo que todo o atendimento é feito com a presença da equipe de profissionais especializados. Segundo Idaline, o montante do segundo bazar será todo revertido para que o jovem continue fazendo os tratamentos e assim, cada dia mais, possa progredir na melhora da sua saúde.