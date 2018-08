Vereadores cobram Governo para a contratação de médico perito na unidade da Politec de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Alguns parlamentares cobraram em suas falas na tribuna, durante a 20ª Sessão Ordinária deste ano, da Câmara Municipal, a contratação de médicos peritos para atender a unidade da Politec (Polícia de Identificação Técnica) de Alta Floresta. Para o vereador Luiz Carlos de Queiroz (PMDB), a situação é uma falta de responsabilidade do Governo do Estado. “Hoje o cidadão já perde um companheiro, alguém da família e tem que passar por essa falta de respeito que é a falta de médico para fazer a perícia”, relatou Carlos durante sua fala na tribuna.

O vereador lembrou de um caso onde um homem sofreu um acidente em Alta Floresta e veio a falecer, contudo, o corpo precisou ser translado para o município de Sinop para que fosse possível a realização da perícia, segundo Carlos, fato que ocorre em todos os casos de morte na região, já que o município de Sinop é o mais próximo que contém o médico especializado.

Conforme o vereador Dr. Charles (PSD) explicou, em anos anteriores o deputado estadual Wilson Santos, líder de governo da época, esteve em Alta Floresta participando de uma reunião junto aos parlamentares, momento em que Charles entregou o nome de quatro médicos de Alta Floresta que se manifestaram a atender a população; o parlamentar então pediu para que o então deputado falasse diretamente com o governador para contratar pelo menos um desses médicos, sendo que ele havia prometido que assim que chegasse em Cuiabá iria procurar o Secretário Estadual de Segurança e o próprio governador Pedro Taques, ocorre que até hoje nada aconteceu.

Em sua fala na tribuna, o vereador ‘Tuti’ (PSDB) lembrou da visita do Governador à Politec de Alta Floresta no ano de 2015 e na época, os funcionários relataram sobre a situação da unidade que, além da falta de médico perito, estava (ainda está) com as estruturas em péssimas condições. “Ai você desanima, porque nós não temos o poder de contratar”, disse Tuti durante sua fala na tribuna, ressaltando outros casos de familiares que tiveram que transladar o corpo de seus entes para Sinop a fim de haver a perícia e em muitos casos, quando o corpo volta para o município de origem, já está em processo de decomposição devido à demora.

Vale destacar que o médico perito é um elemento fundamental para a investigação de crimes e acidentes, respaldando decisões judiciais que, entre outras coisas, podem incriminar ou inocentar pessoas, além disso, o profissional pode confirmar a causa da morte da respectiva vítima.