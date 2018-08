Educação abre inscrições para Processo Seletivo com cargos de Professores, Motoristas e Nutrição

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Educação lançou no começo desta semana o Processo Seletivo 2018/3 para contratos temporários e Cadastro de Reserva. As inscrições iniciaram na terça-feira (14) e irá se estender até o dia 24 de agosto. As vagas disponíveis são para os cargos de: Motorista de Transporte Escolar (Zona Rural); Auxiliar de Classe TDEI (Zona Urbana); Professor Anos Iniciais (Pedagogia); Professor Anos Finais; e Apoio Administrativo Educacional – Nutrição (Zona Urbana e Rural).

O Processo Seletivo terá a finalidade de selecionar candidatos para contratação temporária de Motoristas para a Zona Rural com carga horária máxima de 30 horas, além de cargos para Professor Anos Finais, com habilitação nas disciplinas de matemática, história, geografia e letras para atuação na zona urbana, e Pedagogia Anos Inicias para atuação na Zona Urbana e Rural com carga horária máxima de 40 horas.

Também há vagas para os candidatos que desejam atuar na função de Técnico de Desenvolvimento Educacional Infantil (TDEI) – auxiliar de classe, com carga horária máxima de 30 horas. Conforme anunciado no Edital, há vagas também para Nutrição com carga horária máxima de 30 horas para compor o Cadastro de Reserva, na existência de vagas e/ou substituição com vigência para o ano letivo de 2018. A divulgação da classificação dos candidatos inscritos está programada para ser publicada no dia 30 de agosto e a publicação final no dia 04 de setembro.

Após concluir a inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá imprimir o formulário de inscrição com os campos preenchidos, assiná-la e apresentá-la na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. A, esquina com Rua A 02, juntamente com os documentos pessoais e demais documentos solicitados no formulário de inscrição dos itens.