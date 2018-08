Candidatos declaram bens à Justiça eleitoral e dados chamam a atenção de eleitores

Ontem foi o ultimo prazo para que os candidatos e coligações apresentassem os pedidos de registro das candidaturas junto à Justiça eleitoral. Alta Floresta terá 7 candidatos à deputados estaduais, sendo um à reeleição, deputado Romoaldo Junior (MDB), Maria Izaura (PPS) que é atualmente suplente e os novatos Edinho Paiva (PR), Rose Tradição (PSL), Evandro Navarro (PODEMOS), José Vieira (PRB) e Luiz do Jornal (PPL). Mas o grande assunto do dia de ontem foi a informação relacionada à declaração de bens dos candidatos e a polemica ficou mais por conta da informação repassada pela candidata Maria Izaura que declarou ter “apenas” R$7.628,13 em bens, sendo uma casa no valor de R$ 6.000,00 e duas cadernetas de poupanças uma no valor de R$403,21 e outra de R$1.224,92. Um usuário, nas redes sociais chegou a aventar a possibilidade de ter tido um erro no repasse da informação à Justiça Eleitoral.

A diferença da candidata pepeessista em relação aos seus adversários é tão grande que a menor das declarações é pelo menos tres vezes maior do que o que foi declarado pela candidata. Os dados foram retirados do site “divulgacandcontas” do Tribunal Supoerior Eleitoral (TSE).

Considerando as informações repassadas pelos próprios candidatos, os números são os seguintes, da maior declaração para a menor:

Rose Tradição, R$ 820.960,00 em Bens entre veículos, terrenos e participação societária.

Evandro Navarro, R$139.993,40 em Bens entre veículos, fundos de aplicação e participações societárias.

Edinho Paiva, R$122.000,00 em Bens em quotas e dinheiro em espécie.

José Vieira, R$118.464,60 Total em Bens, sendo deposito em banco, caderneta de poupança e participação societária.

Romoaldo Junior, R$ 87.435,20 Total em Bens, sendo quotas ou quinhões de capital.

Luiz do Jornal, R$16.000,00 Total em Bens, em um terreno.

E Maria Izaura, R$7.628,13 Total em Bens, sendo uma casa no valor de R$ 6.000,00 e duas cadernetas de poupanças uma no valor de R$403,21 e outra de R$1.224,92.