Três novos semáforos serão instalados nos próximos dias no centro de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Executivo Municipal comprou, através de licitação, cerca de 30 toneladas de material para a retomada da operação ‘tapa buraco’ e também para o término da calçada em frente à Escola Marines Fátima de Sá em Alta Floresta. De acordo com a líder da Câmara da Prefeitura Municipal, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB), os materiais já chegaram no município e as expectativas são de começar os trabalhos de reestruturação dos buracos ainda nesta semana.

Além disso, a parlamentar divulgou que foram adquiridos três novos semáforos que serão instalados no centro de Alta Floresta e conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, um deles será instalado próximo a Escola Presbiteriana, na Av. Ariosto da Riva. Neste local, o trânsito, principalmente em horário de início e de término de aula, fica caótico, representando risco aos transeuntes, mas com a aquisição do novo semáforo, segundo Cida, o transtorno irá diminuir.

Os outros dois semáforos ainda não possuem local definido para instalação, mas Cida ressaltou que os três já se encontram no município. Conforme ela salientou, talvez ainda nesta semana ou no começo da próxima, a instalação dos novos semáforos poderá dar início, assim como os trabalhos de reestruturação da calçada do colégio Marines. “São três semáforos novos em Alta Floresta, vamos conseguir dar continuidade nos trabalhos e também começar novamente a tampar os buracos que já estão surgindo na cidade”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário.