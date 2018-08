‘Semana de Incentivo ao Ciclismo’ passará a fazer parte do calendário oficial de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Com o intuito de melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida dos altaflorestenses, o parlamentar Emerson Machado (PMDB) apresentou um Projeto de Lei que insistiu no município de Alta Floresta a ‘Semana de Incentivo ao Ciclismo’. Aprovada por unanimidade pelos parlamentares, a semana que envolve o Dia Nacional do Ciclista (celebrado em 19 de agosto), será acrescentada ao calendário oficial de Alta Floresta, mas somente haverá a confirmação da data oficial após passar pelas comissões responsáveis. Com o objetivo de difundir o uso da bicicleta como modalidade esportiva e meio de transporte, a proposta também buscaria novos investimentos para a criação e ampliação de vias exclusivas.

Conforme Emerson explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a ideia surgiu devido ao ciclismo estar crescendo na região. “Eu acho importante o poder público incentivar o ciclismo, uma modalidade que traz saúde aqueles que praticam, eu já estou praticando assim como outros vereadores, então temos que incentivar a modalidade aqui na nossa cidade”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o incentivo, é necessário qualidade nas estruturas das ruas e avenidas do município, assim como a construção de faixas exclusivas para tal finalidade; a respeito disso o vereador Emerson disse para a reportagem que já existe um projeto de lei tramitando dentro da Câmara para a implantação de ciclovias (um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando bicicletas) no centro de Alta Floresta. A ideia será de demarcar a área com cores fortes, conforme a legislação manda, dando assim segurança e tranquilidade necessária aos ciclistas. Ele ressaltou que está sendo buscado a parceira de comerciantes e empresários do município para a aquisição de alguns materiais necessários para a implantação das ciclovias.