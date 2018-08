Após mais de 10 anos em atividade no município, ‘Associação Cuida Bem De Mim’ terá sede própria

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi aprovado na sessão ordinária desta terça-feira 14, o Projeto de Lei 1.954/2018 que autoriza a doação de área para a construção da sede da Associação Cuida Bem de Mim. Há mais de dez anos a associação que é desenvolvida pelo ‘Rotary Clube – Alta Floresta Centro’, oferece as crianças moradoras da grande Cidade Alta uma série de atividades pedagógicas e educativas enquanto os pais estão no trabalho.

De acordo com o rotariano Jair José das Flores (popular ‘cabelo’), faltava apenas a liberação do espaço, pois o Rotary já se comprometeu em entrar com a parte de mão de obra e materiais para a construção da sede, segundo ele, com recursos adquiridos das próprias campanhas desenvolvidas e também da doação da população. “Eu agradeço a todos, essa documentação saiu na hora certa, pois só faltava a liberação do terreno, agora é só alegria e vamos construir porque as crianças é o nosso futuro”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário.

Jair explicou para a reportagem que procurou os parlamentares para ajudar nesta parte do terreno, já que o programa atendeu mais de 400 crianças do município em seus 12 anos de atividades. Ao total serão mil metros de área para a construção da sede.

Apesar do que a Legislação prevê do ponto de vista eleitoral (proibindo a doação de terreno em período de campanha) foi considerado o interesse social do projeto e a relevância que ele tem, sendo assim todos os legisladores foram unanimes em aprovar o projeto. Para o vereador Mequiel Zacarias (PT), o fato do projeto de não ter sede própria desvincula uma série de ações que poderiam ser melhores e eficazes quanto ao atendimento às crianças. “É um projeto que graças a Deus supre uma das lacunas que o executivo municipal não consegue alcançar que é o atendimento das crianças”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

Além disso, a construção da sede irá contribuiu para que mais crianças possam ser atendidas. “Tendo a sede o projeto consegue aumentar a demanda atendida porque nós estamos falando da grande CDA, o número de crianças não atendidas é muito grande e pode ser ampliado na medida em que se tem a estrutura necessária”, concluiu Mequiel.