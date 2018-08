Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na manhã desta segunda-feira 13, uma cerimônia para homenagear os servidores públicos de Alta Floresta que se aposentaram. Atualmente são mais de 130 servidores municipais que já se aposentaram e ontem (13), o momento foi de homenagem pelos relevantes serviços prestados para toda a sociedade altaflorestense. Na ocasião, um delicioso café-da-manhã foi oferecido aos cerca de 40 servidores que compareceram na cerimônia. O evento foi realizado na sede do IPREAF (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta) e contou com a presença de autoridades municipais.

Com 23 anos de dedicação ao serviço público, a servidora Maria Teixeira Barosso recebeu a previdência das mãos do prefeito, representando todos aposentados presentes e para ela o momento foi muito significante. “Sou muito grata a Alta Floresta, sempre falo que aqui no Mato Grosso Alta Floresta é minha mãe, amo esse pedaço, é minha terra prometida, não tem nem explicação”, destacou Maria.

Para o diretor executivo do Ipreaf, Valmir Guedes, a homenagem realizada foi para fomentar a valorização dos profissionais que por muitas vezes são esquecidos devido ao aposento. “Mesmo se aposentando eles têm muito ainda a contribuir para o munícipio, então não é porque está aposentado que vamos deixar de lado, vamos trazer eles para perto, pois tem muito a contribuir ainda”, disse Valmir em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com ele, o IPREAF é um órgão similar ao INSS e os benefícios de aposentadoria e gestão financeira é todo feito pelo instituto. Além disso, a missão do órgão é promover segurança e bem-estar social a todos os segurados participantes por meio dos benefícios previdenciários. Valmir ressaltou que somente este ano, cerca de 10 servidores se aposentaram.

O Prefeito Municipal Asiel Bezerra ressaltou a importância dos servidores e destacou a atuação do médico Paulo Kanashiro que estava garantido para receber a homenagem no dia de ontem (13), porém, precisou se abdicar para poder realizar uma cirurgia de emergência no Hospital Regional, mostrando o comprometimento para com o município. “São servidores capacitados e comprometidos com o município e o sentimento é de alegria, porque esses servidores serviram o nosso município durante muito tempo, eles deram a vida deles a favor da população de Alta Floresta e como eles deram a vida hoje eles vão gozar dessa aposentadoria tão merecida”, disse Asiel em entrevista ao Jornal O Diário.