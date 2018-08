Unidades do Indea de Matupá e de mais 5 cidades do MT irão reinaugurar na semana que vem

O Governo de Mato Grosso, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea-MT), irá reinaugurar nos dias 16 e 17 de agosto, as Unidades Locais de Execução (ULEs) nos municípios de Brasnorte, Lucas do Rio Verde, Cláudia, Marcelândia, Sinop e Matupá.

As obras são fruto do termo de cooperação assinado entre o Governo do Estado e o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa) e o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase).

No dia 17/08, às 10h, será reinaugurada a unidade da cidade de Matupá, localizada na Av. Sebastião Alves Júnior, nº 516 – Zona Industrial 1. De acordo com a presidente do Indea, Daniella Bueno, até o final deste ano todas as unidades da autarquia devem ser reformadas e reestruturadas. A unidade de Alta Floresta, por exemplo, já está no princípio das obras de reestruturação. Os fundos estão investindo cerca de R$ 9,5 milhões nas reformas e estruturação das unidades com a aquisição de mobiliários e a adequação das redes lógicas e elétricas.

A ordem de serviço para reforma das 140 unidades do Indea foi assinada em maio deste ano, e nesse primeiro pacote estão contemplados 39 imóveis, sendo 30 Unidades Locais de Execução (ULE) que são escritórios de atendimento, 7 barreiras sanitárias e 2 postos fiscais. (Bruno Felipe com Assessoria)