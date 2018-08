Mulher sofre fratura após colidir na traseira de um carro na AV. Ariosto da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo modelo Gol antigo, deixou uma mulher ferida na manhã de ontem (08/08). O fato ocorreu na AV. Ariosto da Riva, próximo ao Banco do Brasil. De acordo com informações de algumas testemunhas, o condutor do automóvel Gol de cor branca, seguia pela avenida e ao parar na faixa de pedestres para dar preferência, acabou sendo atingido na traseira do veículo.

A condutora da motocicleta Factor de cor vermelha não conseguiu frear a tempo e atingiu em cheio o automóvel. O acidente ocorreu por volta das 08h30 e conforme relatos de uma condutora que estava ao lado do carro, a mulher, após o impacto, foi jogada ao solo e por não ter fixado a trava de segurança do capacete, ele saiu de sua cabeça. A motociclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin, com o uma das pernas fraturada e algumas escoriações pelo corpo.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, logo após a colisão a condutora queria deixar o local do ocorrido, segundo testemunhas ela não estaria com os documentos em dia. Mesmo assim, com a insistência de alguns condutores que acompanharam o acidente, a mulher permaneceu no local e o regate foi acionado. A Polícia Militar esteve no local e um Boletim de Acidente foi confeccionado.