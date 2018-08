Homem é preso por traficar drogas em seu local de trabalho e por porte ilegal de arma de fogo

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta, através de denúncia anônima, recebeu a informação de que havia um suspeito traficando entorpecentes nas proximidades da residência onde mora, no bairro Jardim Imperial e também em uma oficina mecânica que seria seu local de trabalho.

Diante das informações, uma guarnição prosseguiu até a casa do suspeito realizando rondas com o objetivo de localiza-lo para averiguação. Ocorre que, ao chegar no local informado estava apenas a esposa do suspeito que demonstrou nervosismo, entretanto autorizou a entrada dos policiais na residência onde foi encontrada uma porção de substancia análoga a cocaína e ao ser questionada sobre a origem da droga ela acabou informando que era do marido.

De posse das informações a guarnição policial foi ao local de trabalho do esposo que fica há cerca de 200 metros da sua residência e lá o suspeito foi encontrado. Após rápida busca, foi encontrada mais uma porção análoga à cocaína escondida dentro da oficina, além de um revólver calibre 38 com a numeração raspada.

Indagado sobre a droga o suspeito confirmou ser sua, já a arma de fogo afirmou ser de outro suspeito que foi detido na semana passada pela PM por ameaçar uma vítima com fotos de um revolver, porém, o mesmo escondeu a arma antes que a guarnição pudesse prendê-lo. Conforme os relatos, o suspeito era vizinho desse outro meliante e teria pegado a arma momentos antes da detenção.

Diante dos expostos, o suspeito foi conduzindo para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.