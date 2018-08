Câmara entrega Moção de Congratulações para o TEAF pelos 30 anos de atividades em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a primeira sessão da Câmara Municipal após o recesso parlamentar de 30 dias e na ocasião, dois projetos de lei, sendo um em regime de urgência, foram votados por unanimidade pelos vereadores. A sessão, ocorrida ontem (07/08), iniciou com aproximadamente 30 minutos de atraso.

Pela ordem do dia foi aprovado o Projeto de Lei 025/2018 em regime de urgência especial, reconhecendo e incluindo na malha viária municipal a estrada WF, localizada na zona rural do município. “Essa estrada não está incluída na malha viária do município e para a Prefeitura poder entrar tem que estar incluso se não o Ministério Publico ‘pega’ o secretário, então esse proprietário nos procurou, não só eu, mas vários vereadores, pedindo para arrumar o bueiro e nós estávamos em recesso, pedi para que aguardasse e ele precisa dessa urgência porque precisa tirar o gado de lá de dentro”, explicou o vereador Emerson Machado (PMDB) durante sua fala na tribuna.

Além disso, uma Moção de Congratulações foi aprovada e entregue para o Teatro Experimental de Alta Floresta que em 2018 completa 30 anos de atividades no município. A moção, segundo a vereadora Elisa Gomes (PDT), se fez necessária devido à grande importância que o teatro possui. “Quero parabenizar o TEAF, para mim é muito orgulho falar do TEAF, é um grupo que eu e Agostinho Bizzinoto começamos com as crianças e hoje essas crianças cresceram pelo mundo a fora e o mais importante é um grupo de resistência que está aí atuando, trabalhando e mostrando a história de Alta Floresta”, disse Elisa durante sua fala na tribuna. O certificado será entregue para todos os componentes nos próximos dias.

Representando o TEAF, Fernando Zílio, disse em entrevista ao Jornal O Diário que é gratificante receber a homenagem, pois foram mais de quarenta espetáculos apresentados pelo teatro, além disso, diversos curtas metragens e livros foram produzidos pelos próprios integrantes. “É uma honra ter esse reconhecimento e é muito importante ver que o Poder Público reconhece a história do TEAF”, disse ele.