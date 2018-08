A cada 10 chamadas efetuadas para o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, 6 são trotes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, em Alta Floresta o número de trotes correspondem à 6 de cada 10 chamadas efetuadas somente para o Corpo de Bombeiros. De acordo com o Tenente Lucas da 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta o período onde mais ocorrem os trotes são às 09h00 da manhã e no final da tarde, sendo que, por conta do horário, é vinculado essas atitudes as crianças que por muitas vezes fazem tal ato nos intervalos da escola. Mas ele ressaltou que não são apenas crianças que praticam este crime, foi percebido em várias ligações efetuadas a voz de pessoas adultas.

Segundo o Tenente, as chamadas indevidas geram um “efeito dominó” em todo o sistema de emergência, pois quando não é possível identificar que a pessoa está passando um trote e a ocorrência é despachada para as equipes, uma viatura é empenhada sem necessidade, gerando custo ao Estado.

O trote aos serviços de emergência é um crime previsto no Código Penal e o autor é enquadrado por falsa comunicação de crime ou de contravenção, cuja pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Lucas disse a reportagem que no ano passado, uma aluna do IFMT foi pega passando trote por telefone e a ação da instituição foi de chamar a corporação do CB para promover uma palestra orientativa para todos os alunos e demonstrar o quanto atitudes como essa prejudicam o trabalho dos soldados. “Porque prejudica muito, pois quando estamos atendendo um trote a gente pode estar perdendo de estar recebendo uma ligação de uma pessoa que realmente está necessitando”, disse o Tenente em entrevista ao Jornal O Diário.

Fingir que está passando mal, dizer que alguma residência está pegando fogo e falsos relatos de acidentes de trânsito são as histórias mais contadas durante as chamadas para o CB de Alta Floresta. Lucas frisou que presta um auxílio de emergência e urgência para a sociedade e este serviço precisa ser feito com agilidade e rapidez, mas para isso é de suma importância a parceria da própria população que deve, ao ver alguém praticando tal ato infracional, denunciar junto ao órgão de segurança para que assim os trabalhos sejam prestados sem maiores problemas.