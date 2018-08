Incêndio consome parcialmente veículo na Av. Ariosto da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um princípio de incêndio destruiu a parte frontal de um automóvel na manhã desta segunda-feira 06, por volta das 10h00, na Av. Ariosto da Riva próximo a Rodoviária Municipal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, haviam duas pessoas dentro do automóvel no momento do princípio do incêndio. O condutor do carro de modelo Fiesta sedan, de cor prata, seguia com o veículo pela pista da direita quando visualizou muita fumaça saindo do ar condicionado e posteriormente pelo capô do automóvel, momento em que parou e saiu juntamente com sua esposa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para sanar as chamas e ao chegarem ao local, a guarnição constatou que a parte frontal do automóvel já estava totalmente destruída, além dos bancos dianteiros e o painel. Foi realizado o combate às chamas e posteriormente a segurança do local. Alguns pedestres que passavam por ali filmaram o momento do princípio do incêndio; muitos altaflorestenses compartilharam o registro nas mídias, as imagens mostram também o trabalho de combate do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o soldado Jairo, a orientação nesses casos é que quem tiver o porte de extintor de incêndio deve-se parar o veículo imediatamente, sair e controlar as chamas. Já os condutores que não possuírem o extintor faz-se necessário acionar o Corpo de Bombeiros para que o trabalho de combate seja realizado. Além disso, se as chamas forem próximas ao tanque de combustíveis é de extrema importância afastar-se do automóvel e se proteger em local seguro, acionar o Corpo de Bombeiros e aguardar a chegada da guarnição.

Após o rescaldo, Jairo disse em entrevista a reportagem do Jornal O Diário, que o motor, bateria, parte elétrica e os para-brisas foram totalmente destruídos com a ação do fogo.