TIRO E QUEDA 06.08.2018

Final de semana de “corre-corre” nos meios políticos, pelos lados da capital, com a realização das convenções partidárias para a definição dos candidatos que irão se digladiar durante a campanha com vistas a conseguir uma vaga para nos representar seja no âmbito do poder executivo, seja no âmbito do poder legislativo.

Neste ano, nós, os eleitores, vamos eleger além do próximo presidente da república, também governadores, os deputados estaduais, federais em senadores. No caso de Mato Grosso, na majoritária, são três vagas, para governador e dois senadores. Na proporcional, 24 deputados estaduais e 8 deputados federais.

E a sorte (melhor seria se fosse competência) está lançada.

Das informações que chegam da capital, através da imprensa, teremos três grandes disputas para o Governo estadual. São eles:

O atual governador, Pedro Taques, do PSDB, que terá como vice Rui Prado e como candidato ao senado Nilson Leitão. A ex-juiza federal Selma Arruda do PSL será a outra candidata da coligação que terá os partidos PSDB, PSL, PPS, PRP, Avante, DC, Solidariedade, Patriotas e PRPB.

Wellington Fagundes (PR) terá como vice a advogada Sirlei Theis (PV). Adilton Sachetti (PRB) é um dos candidatos ao senado.

Pelo DEM, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes será o candidato ao governo, tendo o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta do PDT como vice. Carlos Fávaro (PSD) e Jayme Campos (DEM) serão os candidatos ao Senado. A coligação é composta, além do DEM, pelo MDB, PDT, PSD, PHS, PSC e PMN.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) terá a candidatura do funcionário público Moisés Franz, o vice é o enfermeiro Vanderley da Guia e o PSOL terá também dois candidatos ao senado: Procurador Mauro e Gilberto Lopes Filho.

Quanto aos candidatos de Alta Floresta, até o final da edição de ontem nós tínhamos confirmado que três foram aprovados em suas convenções, Romoaldo Junior (MDB), Edinho Paiva (PR) e Rose Tradição (PSL).

Enfim, está dada a largada para a campanha eleitoral agora sem a figura dos pré-candidatos, mas já com campanha propriamente dita. Fiquemos atentos.