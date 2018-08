Professores do polo educacional de Alta Floresta receberam formação para atender melhor os estudantes especiais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na última sexta-feira 03, uma formação a todos os professores que compreendem o polo educacional de Alta Floresta sobre a avaliação psicopedagogica – Recursos para a Prática. A formação é promovida em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro). Esta é a quarta etapa de um grupo de cursos voltados a educação inclusiva. Os primeiros cursos tiveram como base a neurociência e receberam cerca de 230 professores.

De acordo com a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação Luciana Amaral Machado, essa formação pretende dar subsídio para que os professores das salas de recursos multifuncional possam trabalhar com as crianças com deficiência quando apresentar algum tipo de dificuldade, encontrando um caminho de como atende-la da melhor forma possível e verificar se existe algum problema e se há a necessidade de intervenção.

A Sala de Recursos Multifuncionais (SRMF)são espaços físicos localizados nas escolas públicas onde se realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE. As SRMF possuem mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial e que necessitam do AEE no contraturno escolar.

A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da gestão escolar e o professor que atua neste serviço educacional deve ter formação para o exercício do magistério de nível básico e conhecimentos específicos de Educação Especial, adquiridos em cursos de aperfeiçoamento e de especialização.

A formação aos professores foi de 40 horas. Após o curso, o ensinamento será levado para o interior das escolas para ver na prática como os professores estão atuando. “Como entender porque a minha criança está com dificuldade, quais materiais, quais métodos posso utilizar, então é nesse sentindo que está acontecendo a formação”, disse Luciana em entrevista ao Jornal O Diário.

Ela ressaltou que a intensão da formação é totalmente pedagógica para que a criança tenha possibilidade de se desenvolver como qualquer outra.