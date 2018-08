IFMT abre inscrições para Processo Seletivo de cursos técnicos integrados com oferta de mais de duas mil vagas

Bruno Felipe / Da reportagem

A Reitoria Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), de acordo com as disposições da legislação em vigor, divulgou que no período entre 30 de julho a 22 de outubro ficarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2019/1 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio da Educação Profissional Tecnológica do IFMT, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2019. Serão ofertadas 2.860 (duas mil oitocentos e sessenta) vagas, distribuídas por diversos campus espalhados pelo estado do Mato Grosso.

Conforme o diretor geral do Campus do IFMT de Alta Floresta, Júlio Cezar, disse para a reportagem do Jornal o Diário, para o município estão disponíveis 70 vagas (cada) para os cursos Técnicos em Agropecuária e Administração. A duração será de 3 anos. Ele explicou que para se inscrever o candidato deverá acessar o site da banca organizadora do IFTM através do link http://processoseletivo.ifmt.edu.br/. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 50,00.

A avaliação dos candidatos será mediante prova objetiva, realizada na data provável de 25 de novembro de 2018, com início às 14h. O conteúdo programático da prova consistirá nas disciplinas de Língua Portuguesa (20 questões) e Matemática (20 questões). Você pode conferir todas as informações e ter acesso ao edital diretamente na página do concurso!