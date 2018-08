Casa de Apoio montada por voluntários ajudará dependentes químicos e moradores de rua de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está sendo montada no município de Alta Floresta uma Casa de Apoio e Ressocialização para Dependentes Químicos chamada ‘Inovar’. A ideia foi trazida por Francinilson Lopes Bezerra conhecido como Francis, um ex-usuário de drogas que decidiu ajudar a população que mora nas ruas e aos dependentes químicos que por muitas vezes não recebem apoio do poder público. Francis passou pela mesma situação no passado, mas sua vida mudou ao encontrar uma comunidade terapêutica na cidade onde morava.

No local, ele conta que conheceu a Palavra de Deus e através disso vinculado ao tratamento médico há cerca de 3 anos está liberto das drogas. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, por muitas vezes o problema do adicto pode estar associado a uma falta de espiritualidade. “A ruas as vezes é difícil sair dela porque ela oferece tudo, então quando a pessoa se envolve é muito difícil sair sozinha precisa de alguém para dar a mão”, disse Francis em entrevista ao Jornal O Diário.

Em uma visita em Alta Floresta, Francis verificou a demanda de moradores de ruas existentes no município e tocado pelo o que viu decidiu abrir a Casa. O projeto já iniciou, mas ainda carece de muitas coisas, por isso, Francis pede a ajuda da população. Atualmente está necessitando de colchões, mesas, cadeiras, botijão de gás, roupas de cama, travesseiro e alimentos não perecíveis. A ideia é inaugurar a casa quando haver o montante de 20 internos.

O tratamento durará 9 meses e durante o período será ensinado as doutrinas que Francis aprendeu na comunidade onde viveu. O projeto é voluntário e não haverá nenhum custo aos internos. Conforme Francis explicou, está sendo buscado parcerias com grandes empresas que ofertam cursos técnicos para que os internos possam aprender enquanto realizam o tratamento.

Para quem deseja ajudar, a casa está localizada em uma chácara na rua T-10, Nº50, no bairro Bom Jesus em Alta Floresta.