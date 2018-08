Profissionais da educação de Alta Floresta receberam formação sobre a BNCC Nacional

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado durante o dia de ontem 02, uma formação para todos os gestores e professores das escolas públicas estaduais e municipais que compreendem o polo educacional de Alta Floresta. A formação tem como base apresentar aos profissionais da educação as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e também fomentar propostas para que sejam adicionadas a BNCC do Mato Grosso, permitindo assim levar o conhecimento para dentro das instituições de ensino.

As escolas terão o período de 01 a 19 de agosto para a discussão e levantamento de ideias e após isso, os educadores precisarão fazer a inserção do documento ao qual eles concordam ou não, sendo que isso será feito através de uma plataforma online disponibilizada pelo Governo do Estado. “Então está tendo um processo de consulta e nós estamos trabalhando aqui para que eles voltem para a unidade escolar, façam a leitura do documento e vão fazer a inserção daquilo em que eles concordam, aquilo que eles acham que precisam melhorar, até sair a versão final para o estado de MT”, disse Clailton Lira, coordenador do Cefapro de Alta Floresta, em entrevista ao Jornal O Diário.

A equipe técnica do Cefapro Regional está responsável pela disseminação da divulgação e das orientações gerais há cerca das atividades da Base e por isso sentiram a necessidade de realizar o encontro para que em toda as escolas do polo os gestores tenham as mesmas orientações e consigam enxergar possibilidades de realização das ações mesmo dentro do curto espaço de tempo. “No final do encontro de hoje sairão daqui com um direcionamento de como realizar essas ações solicitadas para todas as escolas e de uma forma mais ou menos alinhada, lembrando que cada gestor tem a autonomia para se organizar da melhor forma possível, nós estamos hoje propondo sugestões para a realização das ações”, disse a diretora do Cefapro, Edileuza da Cruz, em entrevista ao Jornal O Diário.