Governadora do Rotary MT visita Alta Floresta e conhece entidades atendidas pelo clube de serviço

Bruno Felipe / Da Reportagem

O município de Alta Floresta está recebendo desde ontem 02, a visita da Governadora do Rotary Club Distrito 4.440 Marly de Fátima Ferreira. Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário o principal objetivo da vinda ao município é visitar os companheiros rotarianos e motiva-los ainda mais para que continuem fazendo os projetos humanitários que já são realizados no município e região.

Marly chegou em A.F por volta das 07h30 sendo recebida por uma calorosa recepção de todos os integrantes da família rotaria no marco rotário, localizado na entrada da cidade. Após isso, a reportagem do Jornal O Diário acompanhou a família rotária juntamente com Marly até a sede do Rotary onde ela plantou três mudas de árvores da espécie Ypê Amarelo. “Plantando árvores para a vida, porque a medida que ela vai crescendo vai simbolizando que a vida precisa de cuidados, pois a natureza é tudo para nós”, disse Marly em entrevista ao Jornal O Diário.

Após a plantação das árvores, Marly seguiu com a família rotária para visitar a Prefeitura Municipal, e em seguida se dirigiram para o Lar Santa Izabel, sendo esta uma das entidades que mais recebem apoio do clube. Após o almoço, Marly visitou o Lar dos Idosos e na ocasião, a governadora vistoriou as estruturas da entidade e também o carro de passeio que foi adquirido pelo próprio Rotary no ano passado. Segundo ela, uma reforma do

veículo se faz necessária e as expectativas são de que em breve isso ocorra com a ajuda e apoio do clube social.

As 14h30, a família rotária levou Marly para conhecer o Projeto Cuida Bem de Mim, sendo este um projeto que se devolveu dentro das creches no município. Atualmente diversas crianças de 1 a 8 anos participam das atividades que vão de aulas de balé até futebol. Durante a visita da governadora, os alunos e alunas apresentaram dois números de balé clássico e encantaram os rotarianos. Ao final, um delicioso lanche fora servido a todos. “Nosso pedido é que a comunidade continue com essa força ajudando o Rotary cada vez mais a servir a população e que nós enquanto rotarianos sejamos a inspiração”, ressaltou Marly.

A visita da governadora se estenderá durante todo o dia de hoje, onde ela irá conhecer outras entidades e projetos desenvolvidos pelo Rotary de Alta Floresta e Centro. Durante a noite, a partir das 20h00, ocorrerá uma festividade na sede do Rotary com a presença de toda a família rotária.