Artistas altaflorestenses fomentaram ideias no encontro promovido pela Cultura

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na noite da última quarta-feira 01, um encontro entre alguns artistas de Alta Floresta com os responsáveis da Cultura do município. No encontro, realizado no Teatro Agostinho Bizzinoto localizado na Praça da Cultura, os artistas puderam expor suas necessidades e fomentaram ideias que serão aperfeiçoadas ao longo dos trabalhos que serão desenvolvidos pelos próprios artistas.

Em entrevista ao Jornal O Diário, o diretor de cultura Kauan Lima, disse que há muito tempo um encontro como esse não ocorria no município e a partir desse, muita coisa pôde ser esclarecida como a reativação do Conselho Municipal de Educação e também o registro dos artistas existentes no município. “Eu fico muito feliz as pessoas colocarem as ideias, querer correr atrás, querer colocar projetos e essa questão da união, com a união artistas nós vamos conseguir fazer aquele movimento e quando se faz um movimento grande os olhos se atentam aquilo”, disse ele.

Na ocasião fizeram-se presentes artistas de diversos seguimentos da arte como cantores, compositores, autores, artistas plásticos, professores de música e até o malabarista Vinicius Trecha, sendo este o responsável pelo estopim para a criação de uma Lei Municipal dos artistas de ruas que busca ajudar na condição do uso do espaço urbano e dos logradouros públicos. Além disso, representando a Câmara Municipal fez-se presente no encontro o parlamentar Mequiel Zacarias; que disse que o encontro foi de suma importância para que os responsáveis pudessem avaliar e conhecer a diversidade artística da região.

“Está ação precisa ser parte de uma estrutura para sabermos onde estamos caminhando, onde queremos chegar enfim… do ponto de vista de análise eu vejo isso com bons olhos e espero que esta nova estrutura estabelecida se mantenha firme e consiga realmente melhorar tudo que precisa”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário. A estrutura da lei do Conselho de Cultura será debatida na próxima reunião que ficou marcada para ocorrer no dia 15 de agosto a partir das 19h00.

Ademais, Kauan anunciou mais uma conquista a ser alcançada que é a vitória da Fanfarra Municipal na Copa Centro Oeste de Fanfarras que ocorrerá em Sorriso no dia 19 de agosto, os alunos irão com uniforme, instrumentos novos e ônibus próprio.