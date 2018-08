Alta Floresta recebe a segunda edição do Food Truck Festival

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está sendo realizada em Alta Floresta a segunda edição do ‘Food Truck Festival’, onde nove caminhões estarão vendendo o melhor da gastronomia vinda da região Sul do Brasil. Serão quatro dias de evento sendo que a entrada será gratuita. No sábado e domingo o evento será realizado das 11h00 às 23h00.

De acordo com Luís Carlos Bonfim, um dos organizadores, o evento conta com opções variadas de hambúrgueres artesanais, sanduíches temáticos, churros, sorvetes gourmet, entre outros. “É uma infinidade de sabores, tem bastante coisas diferentes, além disso a gente traz o chope com cinco tipos diferentes de chopes artesanais”, disse Bonfim em entrevista ao Jornal O Diário.

O evento contará com shows ao vivo todo os dias e com artistas locais. O grande diferencial, segundo Luís, é que apesar das receitas serem trazidas do Sul todos os insumos são comprados no município como os pães que foram comprados nas padarias locais. Ou seja, além de ser um megaevento gastronômico e cultural, o festival movimenta diversos setores da economia local, gera empregos e renda, uma vez que mais de 40 funcionários são contratados do próprio município “Então diferente daquela ideia que a gente vem e leva o dinheiro embora, a gente movimenta muito a cidade”, disse ele.

A ideia começou há três anos em uma feira de Santa Catarina, após isso os integrantes se espalharam pelo Brasil, passando por mais de 14 estados e 300 municípios. Após passar por Alta Floresta, o festival seguirá para o município de Campo Novo do Parecis.

Neste ano os caminhões estão estacionados no antigo pátio da emissora de rádio Progresso, em frente a Medicina do Trabalho, na travessa U. O espaço, bastante amplo, está acomodado com diversas mesas e cadeiras para recepcionar toda a população de Alta Floresta. No ano passado o festival foi realizado em uma das travessas da Praça da Cultura. Este ano estava previsto para ocorrer no mesmo local, mas indagado sobre o assunto, Luís disse apenas que não foi permitido por questões políticas.

A reportagem do Diário News apurou que houve a tentativa de que o festival deste ano ocorresse na Praça da Cultura ou também no pátio de um posto de combustíveis do grande centro de Alta Floresta, mas ambos os lugares foram barrados pelo Corpo de Bombeiros e/ou pela Prefeitura Municipal.