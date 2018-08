Rotaract de Alta Floresta realiza campanha de conscientização sobre o assédio sexual

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Rotaract de Alta Floresta está promovendo no município uma campanha voltada a conscientização da população sobre o assédio sexual. Pelas redes sociais, o clube divulgou o chamado ‘Assediômetro’ que é como se fosse um indicador com a sinalização de verde, amarelo e vermelho.

Conforme o diretor de imagem pública do Rotaract Wesley Lima explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o sinal verde do ‘assediômetro’ está associado ao que é permitido como paquerar, aproximar e puxar uma conversa. O amarelo mostra as situações onde a pessoas insiste quando a outra diz ‘não’ ou quando alguém olha fixamente para o corpo de outrem ou até mesmo um contato físico. Já o vermelho representa o contato físico sem consentimento, ou expressões como ‘Vadia’ e ‘Gostosa’, além de beijos forçados e relação sexual não consentida.

Nesses casos a orientação é ligar para a polícia e denunciar já que o assédio sexual é crime, previsto no artigo 216 do Código Penal Brasileiro e a pena pode ser de até dois anos de detenção.

A ideia da campanha surgiu após Wesley acompanhar campanhas parecidas em outros municípios, então o jovem promoveu uma versão para o clube social e os integrantes apoiaram a ideia. De acordo com ele, as expectativas para os próximos dias são de alavancar parcerias e patrocínios para a confecção de cartazes e possíveis panfletos, sendo que os cartazes serão fixados em locais onde o índice deste tipo de crime mais ocorre, como em bares e boates.

“É uma situação muito triste porque nos dias atuais eu acho que as pessoas deveriam ter um nível de consciência mais alto e já saber respeitar o espaço alheio e as pessoas como semelhantes e é o que a gente vê que não acontece, principalmente o assédio contra as mulheres”, salientou Wesley em entrevista ao Jornal O Diário.