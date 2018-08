Coronel Giovani assume o comando da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a cerimônia de inauguração do Colégio Militar Dom Pedro II, ocorrida na manhã desta segunda-feira 01, houve a transmissão de cargo do comando da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta. O então comandante Coronel Ramão assumirá a direção do colégio militar e devido a isto, o Coronel Giovani do CR5 assumiu a frente do comando dos bombeiros de Alta Floresta e região. A solenidade ocorreu logo após a cerimônia de inauguração do colégio.

Para Ramão, a escolha do novo comandante foi sensata já que Giovani é extremamente capacitado e certamente irá colaborar para o avanço de novas missões à serem trabalhadas com os soldados, contribuindo assim para um melhor atendimento a toda comunidade. “Geralmente quando fazemos esta situação é um momento de tristeza e hoje não, é um momento de alegria, porque eu arranjei mais um jeito de ficar aqui em Alta Floresta, então é uma felicidade”, disse ele.

De acordo com o novo comandante Coronel Giovani, o primeiro passo dentro do novo comando é realizar um planejamento de reestruturação das viaturas e equipamentos utilizados em toda as unidades que compõe o comando regional. Além disso, fomentar o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Coronel Ramão durante 1 ano e 8 meses à frente do comando. “A população pode ficar tranquila porque estaremos fazendo o possível e o impossível para que nós continuemos prestando um serviço com maior eficiência e qualidade a toda a população da regional 7, principalmente o município de Alta Floresta”, disse o novo comandante em entrevista ao Jornal O Diário.