Primeiro Colégio Militar dos Bombeiros do MT é instalado em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da reportagem

Foi realizada na manhã de ontem (01/08) a cerimônia de inauguração do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar Dom Pedro II. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou o processo de implantação do colégio no município desde o princípio quando havia a especulação de ser instalado na escola municipal Vicente Francisco, mas com a mobilização da comunidade o colégio então foi instalado nas dependências da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e as expectativas são de que no ano que vem os alunos serão realocados para a sede que ainda está em fase de construção.

Na cerimônia, fizeram-se presentes autoridades municipais como o Prefeito Asiel Bezerra e também autoridades do estado como a atual Secretária de Estado de Educação Marioneide Angélica e do Comandante-Geral CBM Alessandro Borges.

O colégio que é o primeiro do Corpo de Bombeiros no estado de Mato Grosso atenderá 222 alunos. Conforme o diretor Ramão explicou para a reportagem do Jornal O Diário, desde a última segunda-feira 30, os alunos já estão comparecendo na escola no intuito de conhecerem melhor o ambiente e também a nova metodologia de ensino que será baseada no militarismo. “Nós vamos prezar para a melhor maneira possível para a formação desses alunos e eu espero que em 10 anos possamos colher o fruto disso aí, então a preparação começa agora e a intensão é de estar nesse mesmo nível”, disse Ramão.

De acordo com a Secretária Mariaoneide, os alunos receberão a formação baseado no curriculum da BNCC aliado ao curriculum de disciplinas seletivas que são aquelas que ofertarão a possibilidade de uma melhor qualidade de vida em relação as normas, regras, disciplinas e ordem, fatores esses intrínsecos na formação humana. “Ao formar a primeira escola do Corpo de Bombeiros no município de AF, nós estamos atendendo não só a demanda social, como também a busca incessante pela qualidade de ensino”, disse a secretária em entrevista ao Jornal O Diário. Vale ressaltar que o início das aulas está previsto para ocorrer na próxima segunda (06/08).

Segundo a Secretária de Educação Maria Iunar Portão, a solicitação para a implantação do colégio militar foi protocolada em junho de 2017 junto à Secretaria Estadual de Educação e ao Governador Pedro Taques.

Desde o princípio do processo de implantação da Escola Militar, que teve início em maio de 2017, a vice-prefeita Marineia Munhoz, foi a principal articuladora política, tendo feito várias viagens à capital no intuito de solicitar e acelerar o procedimento de implantação do Colégio Militar Dom Pedro Pedro II.