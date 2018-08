Câmara Municipal retoma expediente normal após recesso parlamentar

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Alta Floresta retomou nesta quarta-feira 01, os trabalhos normais após o recesso parlamentar do mês de julho. Durante o recesso, o Poder Legislativo manteve expediente das 08h00 às 11h00, no entanto, a partir de hoje o horário de funcionamento da Casa de Leis será das 07h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira.

A primeira sessão ordinária do segundo semestre acontecerá na terça-feira (07), a partir das 09h00, no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha. De acordo com o parlamentar Mequiel Zacarias, durante o recesso alguns projetos que já estavam tramitando foram trabalhados e serão apresentados na próxima terça, além de alguns em regime de urgência.

“Na medida em que nós temos as demandas do município a gente precisa acompanhar e fazer, então apesar de nós não termos o expediente regular, os gabinetes podem funcionar e a gente trabalhou o mês inteiro produzindo muita coisa, discutindo muita coisa e agora a gente segue voltando ao regime regular”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.