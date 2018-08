Inauguração da Escola Militar e troca do Comando Regional acontecem hoje

A partir das 9h00 dessa quarta-feira (1) acontece a inauguração a Escola Militar Dom Pedro II de Alta Floresta que funcionará provisoriamente no Complexo Esportivo Geraldo Ramos, anexo Arlindo Caione.

Inicialmente, a unidade escolar atenderá cerca de 222 alunos da 7ª série ao 1º ano do ensino médio. Serão 08 turmas divididas em dois períodos, 04 no matutino e 04 no vespertino.

A instituição será dirigida pelo atual comandante regional do Corpo de Bombeiros Ten/Cel Ramão Correa Barbosa, que no ato dessa inauguração, estará passando o Comando Regional para outro oficial. Cel Geovane Eggs lotado em Sinop que responderá pela unidade de Alta Floresta.

De acordo com ele, é preciso focar na Escola Militar para que possamos fazer um grande trabalho frente a instituição. Ramão já destacou que a disciplina e a hierarquia é um dos pontos altos e diferenciados, entre a escola comum e a militar onde todos os dias, os alunos participarão de aulas de civismo e farão o hasteamento da bandeira e o cântico do hino nacional. Além disso, os cuidados com os uniformes e penteado serão vistoriados. As vaidades ficarão um pouco de lado, já que não é permitido o uso de brincos extravagantes, unhas longas e coloridas e o uso de maquiagem.

Antes mesmo das aulas iniciarem e visando uma boa apresentação na cerimônia de inauguração da escola militar, os alunos aprovados no teste seletivo, participaram de instruções comandadas pela Sargento Sirleide e pelo Capitão Evandro, que será subdiretor da Escola Militar. Em virtude de ajustes nas atribuições dos profissionais que estarão lecionando na instituição, as aulas iniciarão na próxima 2ª feira (6).