Educação promove confraternização entre os motoristas dos ônibus escolares de AF

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na manhã da última sexta-feira 27, uma confraternização entre os motoristas da frota de ônibus escolar da Secretaria de Educação de Alta Floresta. O encontro, que ocorreu na sede da secretaria, promoveu a interação dos profissionais na intensão de alavancar novas propostas dentro do trabalho desenvolvido.

No início, houve uma conscientização da atual situação que se encontra o município em relação a educação. Após isso, os motoristas receberam uma explicação de como serão as diretrizes a partir de agora dos procedimentos de trabalho, como cargas horarias e especificações de localidades a serem atendidas. “Aconteceu uma espiritualização, porque só com Deus no coração com amor, carinho e fraternidade, que nós conseguimos tornar cada vez mais uma Alta Floresta melhor para todos”, explicou o vereador Charles Miranda, que compareceu no evento representando a Câmara Municipal, em entrevista ao Jornal O Diário.

Charles ressaltou a importância de agregar os interesses do servidor público junto aos profissionais, pois com isso todos unem forças em busca da melhoria nas condições de atendimento ao usuário da rede pública de educação. “Os motoristas hoje são a ponte porque ele é que leva o aluno para as escolas, então é muito importante essa identificação, essa valorização que está sendo dada pela secretaria também para esta categoria”, disse Charles.

Em edições anteriores do Jornal O Diário, mostramos que os ônibus da educação estavam com alguns problemas mecânicos no início do ano letivo e aguardava-se a aquisição de novas peças, conforme o motorista e diretor do transporte escolar Moacir Leal, atualmente todos os reparos necessários foram realizados e os ônibus estão funcionando. “Foi feito tudo novo, agora não tem mais aquele risco que tinha da suspensão caindo, pneu velho, hoje a frota é outra”, disse Moacir ressaltando o total de 23 ônibus escolares prontos para atender todas as escolas públicas.

Conforme a secretária Maria Iunar explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o encontro serviu também para que os motoristas se preparassem para o início do segundo semestre de aulas das redes estadual e municipal de ensino, que voltaram nesta segunda-feira 30. “Desejo que eles sejam abençoados nesse segundo semestre do ano para que a gente dê continuidade a esse brilhante trabalho”, disse Iunar em entrevista ao Jornal O Diário.