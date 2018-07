Cartilhas informativas serão distribuídas durante campanha em prol aos animais violentados de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O grupo de voluntários ‘Amamos Animais’ com cerca de 70 integrantes, irá realizar nos próximos dias uma campanha em prol aos animais abandonados e/ou mau tratados de Alta Floresta. Para a realização da campanha, diversas cartilhas orientativas e informativas foram confeccionadas e serão entregues diretamente nos domicílios.

O Sargento da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Luiz Fábio, explicou que o trabalho em relação ao abandono e maus tratos de animais tem duas frentes: uma é o serviço de castração, para prevenir o aumento esporádico de animais; e a outra é a conscientização das pessoas com relação aos maus tratos. “Na cartilha a gente conta alguns casos que nos deparamos de maus tratos e explicamos a realidade do município, tem uma parte na cartilha que fala da legislação e das leis municipais que regula essa questão da obrigação do poder público de fazer a retirada desses animais das ruas”, disse Fábio em entrevista ao Jornal O Diário.

Na cartilha estará exposto também, além dos métodos legalizados de castração de animais, as hipóteses que configuram maus tratos tais como: abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar; manter preso permanentemente em correntes; manter em locais pequenos e anti-higiênico; não abrigar do sol, da chuva e do frio; deixar sem ventilação ou luz solar; não dar água e comida diariamente; negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido; obrigar a trabalho excessivo ou superior a sua força; capturar animais silvestres; utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse;

Vale ressaltar que praticar ato de abuso, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime previsto pela Lei Federal 9.605/98 e a pena é de detenção que chega a um ano, e multa.